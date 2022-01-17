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17 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00

Şiir kitabı çıkıyor

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'Ada Masalı' dizisinin yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un aşkları tüm hızıyla devam ediyor. 32 yaşına basan Navruz'a Turan akla gelmeyecek bir hediye aldı.

'Ada Masalı' dizisinin yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un aşkları tüm hızıyla devam ediyor. 32 yaşına basan Navruz'a Turan akla gelmeyecek bir hediye aldı. Edebiyatla ilgilendiğini söyleyen Navruz, kız arkadaşının beklenmedik jestiyle karşılaştı.Turan, Navruz'un uzun yıllardır yazdığı şiirlerini kitap haline getirebilmesi için sevgilisi adına popüler bir yayıneviyle anlaştı.

Etiketler : Şiir kitabı çıkıyor Ada Masalı Ayça Ayşin Turan
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