Şiir kitabı çıkarıyor

Eski manken ve sunucu Esra Eron, edebiyata merak sardı. Şiir yazmaya başlayan Eron, kitap çıkarıyor. Eron, Nilüfer adını vereceği kitabını edebiyatseverlerin beğenisine sunacak. Eron, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından, "Kendime anı, canım kızıma bir hatıra bırakmak istedim. Yoksa niyetim yazmak değildi. Kalbim daha önce hiç rastlamadığım bir ritim ile içime vuruyor" dedi.