Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil için konuştu: Her hafta test yaptırıyoruz

Yeni kadrosuyla çekimlere başlayan Sihirli Annem' dizisinin 'Dudu'su Kumbasar provadan çıktığını söyleyip "Çok güzel harika bir iş olacak" dedi. Her zaman olduğu gibi yine elinden dezenfekten şişesini düşürmeyen Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile ilgili bilgi de verdi. Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kumbasar, "Mehmet Ali iyi ancak ailesi dışında ziyaretçi kabul etmiyor. Ben de kızımız Yasmin de her hafta düzenli olarak test olup Mehmet Ali'nin yanına gidiyoruz. Test yaptırmadan gitmemiz zaten söz konusu olmaz, onun sağlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.