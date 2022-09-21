Şiddeti geri çekti

Şarkıcı Ferhat Güzel ile eski sevgilisi Nurten Aksoy arasında yaşanan şiddet davasında gelişme yaşandı. İkili, mahkemeye karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerinin dilekçesini sundu. Bunun üzerine mahkeme, Güzel hakkında 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından, Aksoy ise, 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından düşme kararı verdi. Mahkeme Aksoy hakkında, 'Tehdit' suçundan ise suçun sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.