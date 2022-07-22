VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Tahıl sevkiyatının denetimi İstanbul'da olacak
Borrell: Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız
TBMM Başkanı Şentop: Ergene Projesi'ni en kısa zamanda bitireceğiz
Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor
İstanbul'da tarihi zirve! Tahıl koridoru için imzalar atıldı
İran-Suudi Arabistan müzakerelerinde 'siyasi aşamaya' geçiliyor
AFAD'dan, Suriye'deki briket evlerle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Gri listede aranırken teslim olan teröristen itiraf: HDP'nin vekil listesi Kandil'de hazırlandı
5 soruda EYT sorunu
Başkan Erdoğan: Anlaşmayla dünyaya müjdeyi vereceğiz
Zelenski'nin danışmanı: Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek
Bakan Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Bölgede Ali Cengiz oyunu!
Duhok saldırısının failini açıkladılar
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na sert sözler!
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır Barosunun skandal paylaşımı
İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Uluslararası Medya Forumu başladı
Deri ve deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı
Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu yapacak
Tahran zirvesinin diplomatik mesajları
Bursa ipeği kültürel miras taşıyıcılarıyla yeniden hayat bulacak
22 Temmuz 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 15:30:00

Şiddet iddiasında geri adım attı

ABONE OL

Şarkıcı Kutsi'nin kısa bir süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıkladı.

Şarkıcı Kutsi'nin kısa bir süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıkladı.7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi, geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Sosyal medyadan şiddete uğradığını itiraf eden Ülker geri adım attı. Bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını söyleyen Ülker, "Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir" dedi.

Etiketler : Şiddet iddiası Şarkıcı Kutsi Sibel Ülker
Ünlü şef baba oluyor

Ünlü şef baba oluyor
Tatil dönüşü alışveriş

Tatil dönüşü alışveriş
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Ben de dayak yedim

Ben de dayak yedim
Türkü okumak istiyor

Türkü okumak istiyor
Türk yönetmen imzası

Türk yönetmen imzası
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Sahne bitti havuza atladı

Sahne bitti havuza atladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX