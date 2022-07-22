Şiddet iddiasında geri adım attı

Şarkıcı Kutsi'nin kısa bir süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıkladı.7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi, geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Sosyal medyadan şiddete uğradığını itiraf eden Ülker geri adım attı. Bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını söyleyen Ülker, "Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir" dedi.