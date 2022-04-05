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05 Nisan 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 10:04:00

Şiddet güzellemesi yapılıyor

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En son ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan bir dergi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, kadına şiddetle ilgili düşüncelerini paylaştı.

En son ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan bir dergi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, kadına şiddetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Turan, "Kadına şiddet kişilikleri gelişmemiş insanların başvurduğu bir zayıflık göstergesi. Hepimiz biliyoruz ki duyduklarımız kadar duymadığımız da birçok kadın sesi var" dedi. Turan, dizi sektöründe kadına şiddetin konu edinildiği pek çok içerik olduğunu dile getirerek: "Sanırım sektörel olarak bu konudaki en büyük eleştirim bu kadar şiddetin olduğu bir dünyada hala şiddet güzellemesi yapılıyor olması. Bu tarz sahnelere ve çekilme biçimine karşı hassasiyeti olan biriyim. Elimden geldiğince de bu konuda aynı duruşu sergileyeceğim."

Etiketler : Şiddet güzellemesi yapılıyor Ayça Ayşin Turan Ada Masalı
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