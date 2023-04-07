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07 Nisan 2023 Cuma 13:47:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:47:00

"Şiddet görmedim"

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Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü için ayrıldığı iddia edilen Deren Talu, "Darp edilmedim. Beraberliğimizi arkadaşlık boyutuna taşıdık" dedi.

Şarkıcı Defne Samyeli'nin mimar Eren Talu'dan olan kızı Deren Talu, işletmeci Baran Tınaz ile geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Üç yıllık ilişkilerini ani bir şekilde sonlandıran ikili hakkında şiddet iddiaları ortaya atıldı. Oyunculuk ve mankenlik yapan Talu'nun, sevgilisi Tınaz tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 26 yaşındaki Deren Talu, şiddet gördüğü söylentilerine sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Talu, "Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : defne samyeli deren talu eren talu baran tınaz şiddet

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