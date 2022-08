Sanatçı Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Can, beyaz elbisesiyle dinleyicilerini büyüledi. Sanatçı geniş repertuvarıyla dikkat çekerken sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Can, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.