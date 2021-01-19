O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

Sibel Can ile Hakan Altun'un yeni programında Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

Sibel Can ile Hakan Altun’a programda Hüsnü Şenlendirici’nin de yer aldığı Taksim Trio’nun eşlik edeceği iddia edildi. Ulusal bir kanalda yayınlanacak program için ön anlaşma aşamasında oldukları, yakın zamanda çekimlere başlanacağı söyleniyor.