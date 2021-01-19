O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

19 Ocak 2021 Salı 19:50:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 12:24:00
Sibel Can ile Hakan Altun'un yeni programında Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
Şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Altun ile beraber sunacağı şov programının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Sibel Can ile Hakan Altun’a programda Hüsnü Şenlendirici’nin de yer aldığı Taksim Trio’nun eşlik edeceği iddia edildi. Ulusal bir kanalda yayınlanacak program için ön anlaşma aşamasında oldukları, yakın zamanda çekimlere başlanacağı söyleniyor.
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