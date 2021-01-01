Sibel Can: Hayaller gerçeğe dönüşsün

Usta şarkıcı Sibel Can yeni yıl dileklerini, "Sağlık, mutluluk ve huzur yeni yıldaki en büyük zenginliğimiz olsun. Tüm hayallerin gerçeğe dönüştüğü, sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl diliyorum” şeklinde dile getirdi.