01 Ocak 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 12:30:00
Sibel Can: Hayaller gerçeğe dönüşsün
Sibel Can, 2021 yılının ilk fotoğrafları için kendi evinde Zeynel Abidin'in objektifinin karşısına geçti.
Usta şarkıcı Sibel Can yeni yıl dileklerini, "Sağlık, mutluluk ve huzur yeni yıldaki en büyük zenginliğimiz olsun. Tüm hayallerin gerçeğe dönüştüğü, sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl diliyorum” şeklinde dile getirdi.
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