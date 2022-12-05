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05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00

Sibel Alaş: Şarkılarımı korkarak yayınladım

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Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış'ta sahne aldı.

90'lara damga vuran şarkıcı Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış'ta sahne aldı. Gece boyunca 90'ların sevilen şarkılarını ve 'Adam', 'Firarım Ben', 'Fem' ve 'Bende Hüküm Sür' gibi hit şarkılarını seslendiren Alaş, bir de itirafta bulundu. Şarkıları yaptığında 18 yaşında olduğunu söyleyen Alaş, ''Parçalarımdaki 'Alıp da kaldırsın beni dağlara, 'Koynuma giriver aman' gibi sözleri duyarsa, babam bana çok kızar sanıp, yaptığım şarkıları babamdan gizliyordum" dedi.

Etiketler : sibel alaş şarkıcı magazin
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