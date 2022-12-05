"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

90'lara damga vuran şarkıcı Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış'ta sahne aldı. Gece boyunca 90'ların sevilen şarkılarını ve 'Adam', 'Firarım Ben', 'Fem' ve 'Bende Hüküm Sür' gibi hit şarkılarını seslendiren Alaş, bir de itirafta bulundu. Şarkıları yaptığında 18 yaşında olduğunu söyleyen Alaş, ''Parçalarımdaki 'Alıp da kaldırsın beni dağlara, 'Koynuma giriver aman' gibi sözleri duyarsa, babam bana çok kızar sanıp, yaptığım şarkıları babamdan gizliyordum" dedi.