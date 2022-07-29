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29 Temmuz 2022 Cuma 18:41:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 18:41:00

Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

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Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanan ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis ve 24,3 milyon dolar para cezası talep ediliyor.

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edildi. İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı alırken, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon eurodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi. Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

Etiketler : magazin Shakira İspanya Magazin
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