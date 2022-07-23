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23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00:00

Sezonu kapattık

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Oyuncu Burcu Binici, rapçi sevgilisi Tankut Manas ile birlikte Zorlu'daydı.

Oyuncu Burcu Binici, rapçi sevgilisi Tankut Manas ile birlikte Zorlu'daydı. Tatil dönüşü soluğu AVM'de alan iki sevgili, baş başa yemek yiyip sohbet ettiler. Keyifli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatil için bir süredir ailesinin yanında olan Burcu Binici, "Artık tatil bitti çalışma zamanı. Tankut da bir süredir memleketinde tatildeydi. Artık ikimizde İstanbul'a döndük tatili geride bırakıp yoğun bir iş temposuna başladık" dedi.

Etiketler : burcu binici tankut manas alışveriş
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