Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma Subaşı ile 4 ay önce evlendiği Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi boşanma davası açtı. Evliliğin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını dilekçelerinde belirten çift, aralarında sevgi bağının kalmadığını ifade etti. Beykoz Aile Mahkemesi'ne karşılıklı olarak boşanma davası açan çift, evlilikleri bir yılı doldurmadığı için tanık dinletecek. Mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı kararı da aldıran ikilinin birbirinden herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi. Meedo'nun Şeyma Subaşı'na psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilmişti.



Neslihan KESKİN