Şeyma Subaşı jetine kavuştu

Geçtiğimiz haftalarda Bali'den dönerken Mısırlı erkek arkadaşı Muhammed Al Saloussi'nin yolcu uçağını kapatmasıyla gündem olan Şeyma Subaşı bu kez özel jetine kavuştu. İbiza'ya tatile giden Subaşı, Mısırlı işadamının jetiyle yolculuk yaptı. O anları yayımlayan ünlü isim, erkek arkadaşına duyduğu sevgiyi de sosyal medyadan duyurdu.

