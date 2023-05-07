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07 Mayıs 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 10:00:00

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

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Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi İstanbul'daki nikahlarının ardından Fas'ta düğün yaptı.

Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi İstanbul'daki nikahlarının ardından Fas'ta düğün yaptı. Düğünde sevgilisine de uyarak yöresel kutlamalar yapan Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik tercih etti. İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlik giydi. Subaşı, düğününde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti.

Etiketler : şeyma subaşı mohammed alsaloussi düğün gelinlik
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