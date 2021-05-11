Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda ailelerle tanışan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

Konukları belirlemekle düğün sürecini başlattığını söyleyen Subaşı, çok heyecanlı olduğunu aktardı. Öte yandan Şeyma Subaşı, evlendiği takdirde eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafakadan vazgeçmiş olacak.