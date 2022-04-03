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03 Nisan 2022 Pazar 10:51:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 10:51:00

Seyirci heyecanı

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Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alan yapımda Akbaba, karizmatik cerrah Hakan Hoca karakterine hayat verecek. Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı, genç doktorlar Ömer ve Leyla'yı canlandıracak

Etiketler : Seyirci heyecanı Başrollerinde Hazal Subaşı Deniz Can Aktaş
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