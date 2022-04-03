Seyirci heyecanı

Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alan yapımda Akbaba, karizmatik cerrah Hakan Hoca karakterine hayat verecek. Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı, genç doktorlar Ömer ve Leyla'yı canlandıracak