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06 Mart 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 14:00:00

Seyirci heyecanı

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Kadrosunda Zeynep Beşerler ve Selen Soyder gibi isimlerin yer aldığı 'Hangisi Karısı' adlı tiyatro oyununun Akatlar Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşti.

Kadrosunda Zeynep Beşerler ve Selen Soyder gibi isimlerin yer aldığı 'Hangisi Karısı' adlı tiyatro oyununun Akatlar Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşti. Tiyatroseverlerle buluşan Beşerler, "Uzun süredir oyunumuz için provalar yapıyoruz. Bugün bizim için çok heyecan verici umarım seyircimize bu güzel oyunumuzu en iyi şekilde yansıtırız" dedi.

Etiketler : Seyirci heyecanı Zeynep Beşerler Selen Soyder
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