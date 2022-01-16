Seyirci heyecanı

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrolünde olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ulusoy'un bir moda tasarımcısını canlandıracağı yapım, şubat ayında sete çıkacak. Mayıs ayında Tv8'de ekrana gelmesi beklenen dizinin yapımcılğını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturucak.