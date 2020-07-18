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18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:33:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:57:00

Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni nedir? Hastalığı neydi?

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'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçı Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı. Peki Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni nedir? Huysuz Virjin'ın hastalığı neydi?

87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şunları söyledi:

“KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sevilen sanatçının cenazesiyle ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 3 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Dursunoğlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapattı. Huysuz Virjin lakabıyla tanınan ünlü sanatçının KOAH hastası olduğu da bilinenler arasında.

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