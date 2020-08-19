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19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:02:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:07:00

Şevval Sam'dan kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam

Kaynak: Akşam

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Sevilen ünlü oyuncu Şevval Sam, sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan Ozan Güven hakkında açıklamalarda bulundu. Şevval Sam'ın 'Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam' sözü kısa sürede sosyal medyada beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Şevval Sam, Bebek'te bir otel çıkışı muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Sam, Ozan Güven sorularına verdiği yanıtla Twitter'ın gündemine oturdu.

Başarılı oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bebek’te bir otelde arkadaşlarıyla yemek yedi. Ünlü oyuncu otel çıkışı basın mensuplarının sorularına içtenlikle yanıt verdi.

'AYNI FİLMDE OYNAMAM'

Şevval Sam, Halit Ergenç’in Ozan Güven’i savunan ve sonrasında pişman olup özür dileyen açıklamaları karşısında ise gerginliğini saklayamadı. Yorum yapmaktan çekinen Sam, daha sonra tepkisini dile getirdi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sam, “Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam” diyerek noktayı koydu.

Ünlü oyuncu, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veren Şevval Sam, 1.65 metre boyunda 57 kilo ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul’s Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam’ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)

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