Şarkıcı- oyuncu Şevval Sam, 50. yaş gününü Meksika'da 'Ölüler Günü Festivali'nde' kutladı. Renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Sam, ''Bir ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce, acısıyla tatlısıyla, hikayemi seviyorum. En büyük hayalim bu festivale gitmekti. Bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim'' dedi. Sam sokak çalgıcıyla da birlikte şarkıda söyledi.