Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte 'Yasak Elma' dizinin başrolünde yer alan Şevval Sam, Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Sam, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Yoğun tempoda çalıştığını ve fırsat buldukça dışarı çıktığını söyleyen Sam, "Haftanın 4 günü sette geçiyor. Geriye kalan 3 günde sahne ve stüdyo çalışmalarımız oluyor. Bu yılı yoğun bir tempoda çalışarak geçiriyorum" dedi.