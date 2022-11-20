VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Erzurum'un ilçelerinde 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü
KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni tamamladı
Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Teröre güdümlü mühimmat
Çin Devlet Başkanı Şi'nin diplomasi maratonu
ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi
Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü
Başkan Erdoğan, Katar'a gitti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek
Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı
TBMM'de bu hafta
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İran İnsan Hakları Örgütü: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 378'e yükseldi
'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı
Tedarik zincirinde çocuk işçiliğini en çok gelişmiş ülkeler kullanıyor
"Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler"
"Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye ulaştı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı
Harekat emrini böyle verdi
20 Kasım 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 14:00:00

Şevval Şahin'den ayrılan Murat Kazancıoğlu, Burcu Özberk ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"

ABONE OL

Şevval Şahin ile birliktelikleri son bulan Murat Kazancıoğlu, gecelerde oyuncu Burcu Özberk'le görüntülendi.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran işletmeci Murat Kazancıoğlu, İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Kazancıoğlu, önceki akşam Bebek'te oyuncu Burcu Özberk'le objektiflere yansıdı. Adları birçok kez anılan ikili, bir kız arkadaşlarıyla birlikte Lucca adlı mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli oldukları görülen Kazancıoğlu ve Özberk, çıkışta rahat tavırlar sergiledi. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kazancıoğlu, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. Her defasında 'Arkadaşız' açıklamasında bulunan ikilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadıkları merak konusu oldu. Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin'in ilişkisinin, işletmecinin ailesinin mankeni istemediği için bittiği iddia edilmişti.

Etiketler : şevval şahin murat kazancıoğlu burcu özberk
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
Hülya korumacı bir anne

Hülya korumacı bir anne
İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı

İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı
Aşıkları Roma'da Bastık!

Aşıkları Roma'da Bastık!
‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'

‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
Aşka bakışını anlattı

Aşka bakışını anlattı
Cem-Seda aşkı belgelendi

Cem-Seda aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX