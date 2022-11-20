Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran işletmeci Murat Kazancıoğlu, İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Kazancıoğlu, önceki akşam Bebek'te oyuncu Burcu Özberk'le objektiflere yansıdı. Adları birçok kez anılan ikili, bir kız arkadaşlarıyla birlikte Lucca adlı mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli oldukları görülen Kazancıoğlu ve Özberk, çıkışta rahat tavırlar sergiledi. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kazancıoğlu, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. Her defasında 'Arkadaşız' açıklamasında bulunan ikilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadıkları merak konusu oldu. Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin'in ilişkisinin, işletmecinin ailesinin mankeni istemediği için bittiği iddia edilmişti.