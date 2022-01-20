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20 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00

Şevkle ve azimle çalışıyorum

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Başrolünde Ediz Hun ve Berna Üçkaleler'in yer aldığı 'Şöhretler Okulu' filminin galası önceki akşam gerçekleşti.

Başrolünde Ediz Hun ve Berna Üçkaleler'in yer aldığı 'Şöhretler Okulu' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Çocuk oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projenin Yapımcılığını CNS productions üstlenirken, Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun, "Her zaman gayet şevkle ve azimle çalışıyorum. Ayrıca tiyatro da yapıyorum. Yani ben faal bir insanım. Durmuyorum, durmak yok, devamlı çalışmak var. Hayat onu gerekli kılıyor. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka bir meşgalenizin olması lazım" dedi.

Etiketler : Şevkle ve azimle çalışıyorum Ediz Hun Berna Üçkaleler
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