‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor

'Seni Çok Bekledim' dizisinde beklediği başarıyı yakalayamayan Özcan Deniz, yeni projesi için kolları sıvadı. Ünlü isim, Ayça Ayşin Turan ve Şükrü Özyıldız'ın rol aldığı 'Sevimli Tehlikeli' filminin dizi versiyonu için kolları sıvadı. 2015 yılında yayınlanan ilk filmin çok sevilmesinin ardından Özcan Deniz, 6 yıl sonra bu sefer dijital dizi olarak 'Sevimli Tehlikeli 2'yi hayranlarıyla buluşturacak. Oyuncu kadrosunda bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu oldu.