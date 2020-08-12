Sevilen dizi Çukur'un Cumali'si Necip Memili, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı
Kaynak: Akşam
Çukur dizisinin sevilen karakteri Cumali'yi canlandıran Necip Memili, geçen ay kucağına aldığı kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Oyuncu Necip Memili, bu yılın ocak ayında Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Memili, geçen ay ise ilk kızını kucağına almıştı.
Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren oyuncu Necip Memili, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Kızıyla çekildiği karesini Instagram hesabından paylaşan Memili, fotoğrafa "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.
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