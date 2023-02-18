Sevgiliye duygusal veda

Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetti. Erkek arkadaşının ölümüyle yıkılan Tunay, son paylaşımıyla sevgilisine olan özlemini dile getirdi. Tunay, ''Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. Kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız... O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor."