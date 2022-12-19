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19 Aralık 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 15:30:00

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

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Kubilay Aka'nın oyuncu Mert Ramazan Demir'le kavga etmesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavga etmesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir partide 'Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in samimiyeti Kubilay Aka'yı rahatsız etmişti. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Demir'i "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarmıştı. Aka'nın mekândan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu'nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyunda olduğunu söylediği öğrenildi. Yazıcıoğlu'nun "insanlar yanlış anlıyor" diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.

Etiketler : kubilay aka mert yazıcı mert ramazan demir afra saraçoğlu yalı çapkını
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