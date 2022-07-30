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30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30:00

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

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Ekranlara veda eden 'Aşk Ağlatır' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyordu.

Ekranlara veda eden 'Aşk Ağlatır' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyordu. Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftten Sancaktutan, kural bozdu. Oyuncu, Aktaş'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarının altına Sancaktutan, "Yol arkadaşım, dostum, iyi ki doğdun... Kalbim hep seninle, sen iyi ki benimlesin" notunu düştü.

Etiketler : aşk ağlatır hafsanur sancaktutan deniz can aktaş
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