Sevgilisini bırakıp kaçtı

Oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Boğaz'da görüntülenince panik olup, erkek arkadaşını yanından koşar adım kaçtı.

Bir ayrılıp bir barışan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. İkili önceki, gün havanın güzel olmasıyla soluğu Boğaz'da aldı. Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan sevgililer, karşılarında habercileri görünce keyifleri bozuldu. Özellikle Eda Ece, kapşonuyla yüzünü kamufle etmeye çalıştı. Bunda başarılı olamayan güzel oyuncu, sevgilisinin yanından koşar adım kaçarak herkesi hayretler içinde bıraktı. Bu durum karşısında Tuncer'in şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Eda'ya arkasından seslenen Tuncer, sevgilisinden bir yanıt alamdı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime dahi etmeyen Eda Ece'nin aksine Tuncer, mütevazi bir şekilde habercilerle sohbet etti.