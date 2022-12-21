Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yeni teklisi 'Tebrik Ederim'i kliplendirdi. Sözü ve bestesi sevgilisi Sinan Akçıl'a ait olan şarkının çekiminde Kalaycıoğlu, zor anlar yaşadı.
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yeni teklisi 'Tebrik Ederim'i kliplendirdi. Sözü ve bestesi sevgilisi Sinan Akçıl'a ait olan şarkının çekiminde Kalaycıoğlu, zor anlar yaşadı. Kalaycıoğlu, sıfır derece sıcaklıkta yağmur altında kamera karşısına geçti. Kalaycıoğlu teklisini 2023'ün ilk günlerinde müzikseverlerin beğenisine sunacağını söyledi.