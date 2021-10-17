VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 12:30:00

Sevgilim olsa söylerim

ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan oyuncu Melisa Döngel, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan oyuncu Melisa Döngel, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden Döngel, habercilerin aşk soruları karşısında, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları'' diye tepki gösterdi. Oyuncu ve erkek arkadaşı araçlarına geçerek uzaklaştılar.

Etiketler : Deniz Şahin Melisa Döngel erkek arkadaşı
İmparator'dan altın kemer

İmparator'dan altın kemer
Heyecanlandıran teklif

Heyecanlandıran teklif
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
11 yıl sonra aynı projedeler

11 yıl sonra aynı projedeler
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
Yan yana gelmediler

Yan yana gelmediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER