Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan oyuncu Melisa Döngel, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden Döngel, habercilerin aşk soruları karşısında, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları'' diye tepki gösterdi. Oyuncu ve erkek arkadaşı araçlarına geçerek uzaklaştılar.