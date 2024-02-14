Sevgililere hediye!

Şarkıcı Bilal Sonses, Zehra ile birlikte seslendirdiği yeni teklisi 'Sevdam'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Bilal Sonses'e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlendi. Teklisi hakkında Sonses, "Bu şarkımızı sevgililer gününde çıkartmak istedik. Güzel bir aşk şarkısı. Şarkıda herkes sevdiğinden bir parça bulacak. Sevgililere hediyemiz olsun" dedi. Sonses, şarkının klibinde Zehra birlikte kamera karşısına geçti.