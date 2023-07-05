Sevgililer yurtdışı tatilinde

Oyuncu çift, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir baş başa tatile çıktı. Habercilere yakalanmak istemeyen ikili, soluğu yurtdışında aldı.

Reyting rekortmeni olan 'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Gözlerden uzakta yaşadıkları ilişkileri geçtiğimiz haftalarda Göcek'te baş başa çıktıkları tekne tatilinde samimi halleriyle objektiflere yansıyarak belgelenmişti. Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile Kurban Bayramı'nda İtalya tatiline çıkan oyuncu bu kez sevgilisiyle baş başa yurtdışına çıktı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, habercilere yakalanmamak için yeni bir yola başvurdu. Çiçeği burnunda çift, soluğu yurtdışına çıkarak buldu. İkilinin yaklaşık 10 günlük bir tatil yapacakları öğrenildi.