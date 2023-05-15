Sevgiliden VIP servis

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15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:38:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:38:00

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Hande Erçel, yeni cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullandı.

Oyuncu Hande Erçel, yeni cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sabahın ilk saatlerinde Beykoz'a giden Erçel, kalabalıktan aracını park edecek yer bulamadı, evine geri döndü. Öğle saatlerinde sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisine tahsis ettiği VIP aracıyla tekrar Beykoz'a giden Erçel, hızlı adımlarla oyunu kullanacağı okuluna yöneldi. Erçel, ''Sabah park yeri bulamadım. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

Etiketler : hande erçel oyuncu seçim hakan sabancı
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