Sevgiliden VIP servis

Oyuncu Hande Erçel, yeni cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sabahın ilk saatlerinde Beykoz'a giden Erçel, kalabalıktan aracını park edecek yer bulamadı, evine geri döndü. Öğle saatlerinde sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisine tahsis ettiği VIP aracıyla tekrar Beykoz'a giden Erçel, hızlı adımlarla oyunu kullanacağı okuluna yöneldi. Erçel, ''Sabah park yeri bulamadım. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.