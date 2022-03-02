Sevgiliden Paris sürprizi

Oyuncu Dilan Çicek Deniz'e nişanlısı Thor Saevarsson romantik sürpriz yaptı. İzlandalı yönetmen, oyuncunun yeni yaşını aşıklar şehri Paris'te kutladı.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Gidenler' filminin çekimlerini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz'e nişanlısı Thor Saevarsson, sürpriz yaptı. İzlandalı yönetmen 26 yaşına basan oyuncuyu mutluluktan havalara uçurdu. Saevarsson, Deniz'in doğum gününü kutlamak için soluğu Paris'te aldı. Çift, Eyfel manzaralı bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Oyuncu, nişanlısının jesti karşısında mutluluktan ayakları yerden kesildi. Saevarsson, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafa, "Hayatımın ışığı, günahım, ruhum... Sen benim her şeyimsin" notunu düştü. İkili, yazın nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.