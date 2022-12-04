Sevgili modeli eski eşi

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz yıl tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ikiliden Akış, ekibinde çalışan Gizem Kaya'yla aşk yaşıyor. Kaya'yla Akış, ilişkilerini GQ Ödül Töreni'ne beraber katılarak gözler önüne serdi. Gecede sarmaş dolaş eğlenen ikili, romantik anlar yaşadı. Kaya davette Akış'la çekildikleri ayna pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Öte yandan Kaya'nın Akış'ın eski eşi Zeynep Bastık'a benzerliği dikkat çekti. Törene katılanlar Kaya'yı başta Bastık sanarken, "Zeynep'in aynısı" yorumlarında bulundu. Zeynep Bastık eski eşi Tolga Akış'la ayrılıklarını iş hayatına yansıtmadı. Akış, hâlâ eski eşinin menajerliğini yapıyor.