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07 Aralık 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 14:30:00

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'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'a destek verdi.

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'a destek verdi. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi proje albümünün sahibi Emir Ersoy oldu. Albümde sesiyle de yer alan Gökçe Bahadır, törende sevgilisinin yanında oldu. Bahadır, ödül alma anında Ersoy'u telefonunda videoya kaydetmeyi ihmal etmedi.

Etiketler : Sevgili desteği Evlilik Hakkında Her Şey Gökçe Bahadır Emir Ersoy
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