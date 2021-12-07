Sevgili desteği

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'a destek verdi. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi proje albümünün sahibi Emir Ersoy oldu. Albümde sesiyle de yer alan Gökçe Bahadır, törende sevgilisinin yanında oldu. Bahadır, ödül alma anında Ersoy'u telefonunda videoya kaydetmeyi ihmal etmedi.