Sevgili alışverişi

En son Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 'Kimya' adlı filminde yer alan Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla objektiflere yansıdı. Çift, Zorlu'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. İkili daha sonra bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi.