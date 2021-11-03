03 Kasım 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 11:00:00
Sevgili alışverişi
En son Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 'Kimya' adlı filminde yer alan Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla objektiflere yansıdı.
En son Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 'Kimya' adlı filminde yer alan Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla objektiflere yansıdı. Çift, Zorlu'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. İkili daha sonra bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi.