Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Dijitalde seyirci karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir, sevginin biten bir şey olmadığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda müzisyen Oğuzhan Koç'la görkemli bir şekilde evlenen oyuncu, "Aslında sevgi sınırsız sadece niyet etmek vardır mesela; seni sevmeyi istiyorum ve seni artık sevmek istemiyorum 2 uç seçenekler. Konu tüketilir değil de aslında sevmekten vazgeçmemek olduğunda sevginin biten bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.