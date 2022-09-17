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17 Eylül 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 10:30:00

Sevgi hiçbir zaman tükenmez

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Dijitalde seyirci karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir, sevginin biten bir şey olmadığını söyledi.

Dijitalde seyirci karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir, sevginin biten bir şey olmadığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda müzisyen Oğuzhan Koç'la görkemli bir şekilde evlenen oyuncu, "Aslında sevgi sınırsız sadece niyet etmek vardır mesela; seni sevmeyi istiyorum ve seni artık sevmek istemiyorum 2 uç seçenekler. Konu tüketilir değil de aslında sevmekten vazgeçmemek olduğunda sevginin biten bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Etiketler : demet özdemir oğuzhan koç evlilik
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