Sevenleriyle buluşuyor

Gökhan Türkmen, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam eden şarkıcı, 26 Kasım'da Balıkesirli ve 27 Kasım'da Kocaelili hayranlarıyla bir araya gelecek. Türkmen sahnede 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük', 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', ' Aşk Lazım' ve'Taş' gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.