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25 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00

Sevenleriyle buluşuyor

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Gökhan Türkmen, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam eden şarkıcı, 26 Kasım'da Balıkesirli ve 27 Kasım'da Kocaelili hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gökhan Türkmen, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam eden şarkıcı, 26 Kasım'da Balıkesirli ve 27 Kasım'da Kocaelili hayranlarıyla bir araya gelecek. Türkmen sahnede 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük', 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', ' Aşk Lazım' ve'Taş' gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

Etiketler : Gökhan Türkmen Türkiye konserleri Balıkesirli
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