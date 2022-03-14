Sevenleri kar kış dinlemedi

İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmedi. Günay Restoran'da sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, yoğun ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mekanı tıka basa dolu görünce sevenlerine sahneden teşekkür eden Tatlıses, "Siz kar fırtınası dinlemeyip gelmişsiniz, benim için tıklım tıklım olmuş içerisi... Ben sizin için gelmez miyim ? Sizler benim için çok değerlisiniz" dedi.

