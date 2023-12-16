Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can ve Güven Hokna'nın yer aldığı, Serhat Kılıç ile Müge Boz'un ise konuk oyuncu olduğu 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin galası önceki gün Kanyon'da gerçekleşti. Senaryosunu Vuslateri'nin yazdığı filmde rol alan Sevda Erginci, yapımın ailesine bakış açısını değiştirdiğini belirtti.

Oyuncu Sevda Erginci, "Muhteşem bir ekiple çalıştığım için çok şanslıyım. İçinde olmak istediğim bir işti. Muhteşem bir proje oldu. Sadece komedi filmi olarak tanımlayamayız, beni duygulandırdı. Kendi aileme bakış açımı bile değiştirdiğim bir film süreciydi" dedi.