VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
BUDO'da 12 sefer iptal edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
AR-GE ve tasarım faaliyetlerine verilen desteklerde düzenlemeye gidildi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
16 Aralık 2023 Cumartesi 08:23:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 08:23:00

Sevda Erginci: Aileme bakışımı değiştiren bir film

ABONE OL

Senaryosunu Gonca Vuslateri'nin yazdığı 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminde rol alan Sevda Erginci, yapımın ailesine bakış açısını değiştirdiğini belirtti.

Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can ve Güven Hokna'nın yer aldığı, Serhat Kılıç ile Müge Boz'un ise konuk oyuncu olduğu 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin galası önceki gün Kanyon'da gerçekleşti. Senaryosunu Vuslateri'nin yazdığı filmde rol alan Sevda Erginci, yapımın ailesine bakış açısını değiştirdiğini belirtti.

Oyuncu Sevda Erginci, "Muhteşem bir ekiple çalıştığım için çok şanslıyım. İçinde olmak istediğim bir işti. Muhteşem bir proje oldu. Sadece komedi filmi olarak tanımlayamayız, beni duygulandırdı. Kendi aileme bakış açımı bile değiştirdiğim bir film süreciydi" dedi.

Etiketler : sevda erginci cenazemize hoş geldiniz film gonca vuslateri
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX