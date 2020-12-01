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01 Aralık 2020 Salı 17:44:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:45:00

Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

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Oyuncu kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi.

Cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtları hakkında konuşan oyuncu Sermiyan Midyat, "Kızın tüm her şeyi ortaya çıktı. Şu mahkeme süreci bir bitsin diye adak adadım" dedi. 8 yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da ekleyen Midyat "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp ,aynı cezayı aldık” ifadelerini kullandı. 

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Etiketler : Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar darp mahkeme magazin
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