Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtları hakkında konuşan oyuncu Sermiyan Midyat, "Kızın tüm her şeyi ortaya çıktı. Şu mahkeme süreci bir bitsin diye adak adadım" dedi. 8 yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da ekleyen Midyat "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp ,aynı cezayı aldık” ifadelerini kullandı.

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