29 Ekim 2020 Perşembe 17:32:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:17:00
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'
Türk Halk Müziği şarkıcısı Sevcan Orhan, Kovid-19 nedeniyle işlerinin azalmasından dert yandı.
Uzun süredir sahne almayan Sevcan Orhan, "Malum iş yapamıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim" dedi.
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