VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kızılay'ın depremzede aşçısı mutfaktan çıkmıyor
Bir kurs hayatını değiştirdi
Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Çekim öncesi okuma provası
Oyunculuğu sevdi
10 Haziran 2023 Cumartesi 09:25:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:25:00

Setten nikâh masasına

ABONE OL

Üvey Anne'nin setinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'nin başrolünde yer aldığı 'Üvey Anne'nin setinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çekimleri Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen setin ekibinden pedagog Ahmet Cem Aslan, meslektaşı Eda Nur Bozkurt'a evlilik teklifinde bulundu. Dizinin oyuncukları da bu mutlu ana şahitlik etti. Kutsi, genç çifte şarkılarıyla destek verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan çifti tebrik eden Kutsi, '''Umarım bu girdiğiniz yolda sonsuza kadar birlikte yürürsünüz'' diyerek şarkılarıyla ekibi coşturdu.

Etiketler : üvey anne set evlilik teklifi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX