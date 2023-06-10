Setten nikâh masasına

Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'nin başrolünde yer aldığı 'Üvey Anne'nin setinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çekimleri Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen setin ekibinden pedagog Ahmet Cem Aslan, meslektaşı Eda Nur Bozkurt'a evlilik teklifinde bulundu. Dizinin oyuncukları da bu mutlu ana şahitlik etti. Kutsi, genç çifte şarkılarıyla destek verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan çifti tebrik eden Kutsi, '''Umarım bu girdiğiniz yolda sonsuza kadar birlikte yürürsünüz'' diyerek şarkılarıyla ekibi coşturdu.