Setten ilk kare hayranlarından

Başrollerinde Murat Boz, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın yer aldığı 'Anohter Self' dizisinin çekimleri başladı. Neftlix'te yayınlanacak olan yapımın oyuncuları Ayvalık'ta kamera karşısına geçti. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün hayranları setten ikilinin bir kare fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir mekanda yemek yiyen Boz ve Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Boz, "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek haberleri yalanlamıştı.

