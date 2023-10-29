Setten ilk kare

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Türk sinemasının usta ismi Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı 'Maria' filminin çekimleri devam ediyor. Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı filmin 8 haftada tamamlanması planlanıyor. Filmin setinden ilk kareler geldi. Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Filmde Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Film, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.